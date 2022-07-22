تأكيداً للسومرية.. شرطة البصرة تصدر بياناً عن 'السجين الهارب'

وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بمتابعة شخصية من قبل قائد شرطة محافظة البصرة والمنشآت اللواء الحقوقي علي عدنان عبدالحميد تمكنت مفارز قسم مكافحة الاجرام في البصرة من القاء القبض على السجين الهارب من مركز شرطة الموفقية بعد ساعات من هروبه".وأشارت إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق القانون".

وكان مصدر أمني قد أفاد لـ الخليج 365، في وقت سابق من اليوم، بهروب موقوف من مركز شرطة الموفقية في محافظة البصرة، عن طريق فتحة الحمام الخاص بالضباط.

