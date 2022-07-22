شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب بروتوكول أيرلندا الشمالية.. الاتحاد الأوروبي يطلق أربع قضايا قانونية ضد بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قضية جديدة على رأس ثلاث قضايا أخرى قيد النظر بالفعل أمام محكمة العدل الأوروبية

أعرب الاتحاد الأوروبي عن غضبه من الدعم الذي قدمه أعضاء البرلمان للتشريعات التي تتجاوز ترتيبات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأيرلندا الشمالية من خلال إطلاق أربع قضايا قانونية أخرى ضد حكومة المملكة المتحدة.

تتعلق المزاعم بالفشل السابق في تنفيذ اتفاق 2019 المتفق عليه مع بوريس جونسون، لكن الاتحاد الأوروبي تم تحفيزه للعمل من خلال تمرير البرلمان لمشروع قانون من شأنه أن يمزق الترتيبات الحالية.

يوم الأربعاء، وافق مشروع قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية على موافقة مجلس العموم في قراءته الثالثة - المرحلة الأخيرة في مجلس العموم - بأغلبية 267 صوتًا مقابل 195، وسيصل إلى مجلس اللوردات في الخريف المقبل.

تأتي القضايا القانونية الأربع الجديدة - التي تشير إلى الإخفاق في إنفاذ الجمارك وضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي، وقواعد المكوس - على رأس ثلاث قضايا أخرى قيد النظر بالفعل وتتجه إلى الحكم من قبل محكمة العدل الأوروبية



وتتمتع محكمة الاتحاد الأوروبي بسلطة فرض غرامات يومية تقدر بملايين اليورو على المملكة المتحدة، ويمكن أن تكون أحكامها الخطوة الأولى نحو اتخاذ الكتلة إجراءات عقابية من خلال آليات ضمن صفقات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولم يستبعد “ماركوس سيفوفتش” ، مفوض الاتحاد الأوروبي لاتفاقية البريكسيت، فرض رسوم جمركية على البضائع البريطانية المباعة في الاتحاد الأوروبي، واصفًا شروط قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية بأنها "غير قانونية".

وفي بيان صدر اليوم الجمعة، قالت اللجنة إنها تتخذ الإجراء القانوني جزئيًا في ضوء "استمرار تمرير مشروع قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية من خلال برلمان المملكة المتحدة"، والذي قيل إنه "يتعارض بشكل مباشر" مع روح البحث عن حلول مشتركة للقضايا الحالية.

وقال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة، التي مُنحت شهرين للرد على المزاعم الأخيرة، إن الإجراء القانوني من بروكسل غير ضروري.

وقال المتحدث: "إنه لأمر مخيب للآمال أن نرى أن الاتحاد الأوروبي قد اختار تقديم مزيد من الإجراءات القانونية، لا سيما بشأن البضائع التي تغادر أيرلندا الشمالية إلى بريطانيا العظمى والتي من الواضح أنها لا تشكل أي خطر على السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي".

وأضاف المتحدث باسم حكومة المملكة المتحدة "النزاع القانوني ليس في مصلحة أحد ولن يحل المشاكل التي تواجه الأفراد والشركات في أيرلندا الشمالية. لم يُترك الاتحاد الأوروبي في وضع أسوأ نتيجة للمقترحات التي قدمناها في مشروع قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية