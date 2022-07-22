عقوبات رادعة.. أول رد فعل من السديس على دخول صحفي إسرائيلي لمكة وصعوده عرفات

الشارقة - اميمة ياسر - علق الشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام للمسجدين الحرام والنبوي، على واقعة تسهيل أحد المواطنين دخول أحد الصحفيين (غير المسلمين) ويحمل الجنسية الأمريكية إلى العاصمة المُقدسة، عبر سلوكه المسار الخاص بالمُسلمين، مخالفا للأنظمة.

وشدد السديس، في بيان، على ضرورة الالتزام والتقيد التام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، محذرا من مخالفة الأنظمة والقوانين لأن قدسية الحرمين الشريفين، تُعد خطًا أحمرًا بالنسبة للمملكة العربية السعودية ولن يتم التساهل مع من يتجاوز أو يتعدى عليها مهما كانت جنسيته أو طبيعة عمله، من منطلق سيادتها المُطلقة على المُدن والمشاعر المُقدسة التي تتشرف بخدمتها ورعايتها.

وأكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، أهمية تطبيق العقوبات الرادعة على هذه الجرائم الأمنية، داعيا الجميع إلى التعاون في هذه المسئولية الدينية والوطنية.

وكان أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الجمعة، إحالة مواطن إلى النيابة العامة لقيامه بنقل وتسهيل دخول صحفي إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية إلى مكة المكرمة، العاصمة المُقدسة التي لا يدخلها إلى المسلمين، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد نوّه المتحدث على جميع القادمين إلى المملكة، "بضرورة احترام الأنظمة والالتزام بما تقضي به، خصوصاً ما يتعلق بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدّسة".

وأشار المتحدث إلى أن أي مخالفة من هذا النوع تعتبر جريمة لن يتم التساهل معها، وسيتم تطبيق العقوبات على مرتكبيها استناداً إلى الأنظمة ذات الصلة، مؤكداً إحالة قضية الصحافي مرتكب الجريمة للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بحقه وفق الأنظمة.

وكان الصحفي الإسرائيلي جيل تاماري الذي زار السعودية لتغطية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة، قد استغل فرصة وجوده هناك وذهب إلى مكة.

وبثت القناة 13 الإخبارية الإسرائيلية تقريرا مصورا مدته 10 دقائق من السعودية أعده "خلسة" الصحفي تاماري، حيث ظهر فيه متنكراً وهو يتنقل بسيارة بجوار المسجد الحرام في مكة المكرمة ويصعد على جبل الرحمة، وهو جزء من مشعر عرفات الذي يحظى بقدسية شديدة باعتباره المكان الذي ألقى فيه النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) خطبة الوداع قبل 14 قرنا.

ومنعًا لكشف هوية الشخص الذي رافقه فقد أُخفي وجهه وصوته الحقيقي خلال التقرير، فيما خفض تماري صوته بينما كان يتحدث أمام الكاميرا باللغة العبرية، وتحول أحيانا للتحدث باللغة الإنجليزية لتجنب اكتشاف أنه إسرائيلي.

والأربعاء الماضي، انتقد وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، تصرف تاماري، حيث قال: "بث هذا التقرير تصرف غير مسؤول ويسبب أضرارا و يجعل هدف إسرائيل في تطبيع العلاقات مع السعودية أكثر صعوبة".

وكتب تاماري اعتذارا عبر موقع تويتر، جاء فيه "أود أن أشير مجددا إلى أن هذه الزيارة إلى مكة لم يقصد بها إزعاج المسلمين أو أي شخص آخر. كان الهدف من هذا المسعى برمته هو عرض أهمية مكة".