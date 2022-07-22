شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد إعلان الرئيس حالة الطوارئ في البلاد.. الأمن يزيل آثار احتجاجات سيرلانكا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد ما حققته احتجاجات سيرلانكا، شنت قوات الأمن السريلانكي مداهمة عنيفة في الصباح الباكر على معسكر الاحتجاج الرئيسي المناهض للحكومة في كولومبو، حيث ضربت المتظاهرين ودمرت الخيام واعتقلت تسعة أشخاص.

وشهدت مداهمة اليوم نزول آلاف من قوات الامن السيرلانكي والشرطة والقوات المسلحة بملابس مكافحة الشغب إلى معسكر الاحتجاج، المعروف باسم "غوتا غو جاما"، حيث يقيم مئات الأشخاص منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأصيب أكثر من 50 شخصا ونقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى في الهجوم، وفقا لمتطوعي الإسعاف في "سانت جون" بالقرب في مكان الحادث.

وجاءت حملة قوات الأمن السيرلانكي بعد يوم من أداء "رانيل ويكرمسينغ"، وهو شخصية لا تحظى بشعبية، اليمين كرئيس جديد لسريلانكا بعد الإطاحة بالرئيس “جوتابايا راجاباكسا”، الذي أجبر على الفرار من البلاد وسط غضب شعبي كبير.

وبحسب الحاضرين في المداهمة، بدأ ضباط من قوات الأم السيرلانكي بالتدخل لتأمين الخيام القريبة من مبنى الأمانة الرئاسية، وهي مكاتب الرئيس التي احتلها المتظاهرون منذ الاحتجاج المناهض للحكومة الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم الشرطة إن تسعة أشخاص اعتقلوا، مضيفًا أن المتظاهرين "ليس لهم حق قانوني في السيطرة على المنطقة".

وأعلنت جماعات الاحتجاج أنها ستعيد المبنى سلميا إلى الحكومة بعد ظهر يوم الجمعة، لكن بدلا من ذلك استعادته الحكومة بقوة الأمن السيرلانكي.



وبحسب محللين محليين بدا أن الإجراء كان استعراضًا للقوة من قبل "ويكرمسينغ" المنتخب حديثًا، والذي يُنظر إليه على أنه يشغل موقعًا سياسيًا ضعيفًا ويواجه ضغوطًا جماهيرية شديدة للتنحي.

ويكرمسينغ يصف المتظاهرين بالمتطرفون

وفي اليوم الذي انتخب فيه النواب رئيسًا من قبل النواب في اقتراع برلماني سري، كان "ويكريمسينغ" قد وجه تحذيرًا للمتظاهرين، الذين كان قد وصفهم في السابق على أنهم "الفاشيون" و"المتطرفون".

وقال "إذا حاولت الإطاحة بالحكومة واحتلال منصب الرئيس ومكتب رئيس الوزراء، فهذه ليست ديمقراطية، إنها ضد القانون".

ومن المرجح أن يؤدي الهجوم إلى تعميق عدم ثقة الجمهور في حكومة ويكريمسينغ التي يُنظر إليها بالفعل على أنها تفتقر إلى الشرعية.

و كان أحد الإجراءات الأولى التي اتخذها ويكرمسنغ كرئيس هو إعلان حالة الطوارئ التي أعطت سلطات واسعة للقوات المسلحة والشرطة لاعتقال واحتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة دون توجيه تهم إليهم.

ومن بين الجرحى في مداهمة الجمعة قبل الفجر تشانو نيمشا، 47 عاما، والتي كانت جسدها مغطى بكدمات من حيث تعرضت للضرب والركل من قبل ضباط الجيش.

وقالت أنها كانت نائمة في خيمتها عندما سمعت إعلانًا عبر مكبرات الصوت ثم صرخت بينما بدأ الناس يتعرضون للضرب على أيدي قوات الأمن وهم يمزقون خيامهم.

قالت نيمشا: "كنت أختبئ خلف خيمة أخرى لكنهم رأوني وبدأوا في ضربي بوحشية". "كان الضباط يقولون" خذ العاهرة للخارج "،" اركلها "و" خذها للداخل ". ظننت أنني سأموت."