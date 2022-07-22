شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يستهدف التعاقد مع لاعب برازيلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن صفقة جديدة يستهدفها نادي ليفربول الإنجليزي، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ماتيوس نونيز على رادار ليفربول



وأكدت صحيفة "ليفربول إيكو" نقلًا عن وسائل إعلام برتغالية، أن ليفربول يستهدف التعاقد مع ماتيوس نونيز صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتينج لشبونة.

وأوضحت أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، طلب من إدارة الريدز الدخول في مفاوضات جادة مع نادي لشبونة، لإنهاء صفقة صانع ألعابه.



وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب قد يكلف خزينة النادي نحو 45 مليون جنيه إسترليني، من أجل إنهاء الصفقة في الصيف.

ماذا قدم ماتيوس نونيز مع سبورتنج لشبونة

وخاض ماتيوس نونيز في الموسم الماضي مع سبورتينج لشبونة، 50 مباراة وسجل أربعة أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

صفقات ليفربول في الصيف

وكان نادي ليفربول نجح في التعاقد مع 3 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم داروين نونيز وفابيو كارفاليو، إلى جانب كالفين رامزي.