جامعة بغداد تحصد مركزاً تنافسياً بتصنيف شنغهاي العالمي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الموقع الرسمي للتصنيف وثق حضور وتنافس جامعة بغداد مع نظيراتها في تصنيف شنغهاي للتخصصات بالمركز (401-500) ضمن تخصص الهندسة الكيمياوية".

وأشار بيان الوزارة إلى أن "نسخة العام 2022 من النتائج أجرت تصنيف ألف وثمانمئة جامعة من ست وتسعين دولة في أربع وخمسين تخصصا في العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية وعلى وفق خمسة معايير للتقييم توزعت بين مخرجات البحث وتأثير البحث والتعاون الدولي وجودة البحث والجوائز الدولية وفي ضوء قواعد بيانات (web of science)".



وذكرت، أن "الجامعات والكليات العراقية سجلت تنافسها المتصاعد في التصنيفات العالمية التي منها تصنيف (The Times) الذي تتواجد فيه حاليا أربع جامعات وتصنيف (QS) الذي تتواجد فيه خمس جامعات وتصنيف (Scimago) الذي تتواجد فيه اثنتان وعشرون مؤسسة وتصنيف (Greenmetric) الذي دخلت فيها ست وستون جامعة وكلية عراقية وتصنيف URAP الذي تتواجد فيه أربع جامعات عراقية ويضاف لها تصنيف (Webometrics) الذي سجل حضور وتنافس تسع وثمانين جامعة وكلية عراقية".