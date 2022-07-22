غوتيريش يوقع مذكرة لتوريد المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية

ونقلت محطة "روسيا اليوم"، عن الدفاع الروسية قولها، إن "غوتيريش وقع مذكرة حول توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية".

من جانب آخر، أشارت المحطة إلى أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن الممر الآمن في البحر الأسود يبدأ العمل في الأيام القادمة".

