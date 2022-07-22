شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يطالب بمراجعة شاملة لأجور العاملين بقطاعى الصحة والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الحكومة من خلال المجلس القومى للأجور، بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليسـت وقتية للأجور والبدلات التي يتقاضاها المشتغلون بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وبالأخص بالقطاع الصحي والتعليم، وخصوصا مديريات الشئون الصحية والتعليمية بالمحافظات.

جاء ذلك ضمن حزمة توصيات وضعتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها العام بشأن خطة العام المالي 2022/ 2023 والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية لذات العام المالي والتي وافق عليها مجلس النواب، وأحاله للحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات وملاحظات.

وقال التقرير البرلماني، إن هذه التوصية تأتي إنطلاقا من أن العنصر البشري هو الأساس في نجاح أي نظام صحي وتعليمي متى توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.