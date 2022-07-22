معهد باستور بالجزائر يعلن عن ظهور سلالة فرعية جديدة من متحور أوميكرون.. التفاصيل

اسماعيل عبد الحي - كشف معهد باستور بالجزائر عن سلالة فرعية جديدة من متحور أومكرون على مستوى بعض ولايات الوطن، هي السلالة ب.أ.5 والتي حلت بشكل تدريجي محل السلالة الفرعية ب.أ.2 التي كانت منتشرة إلى حد الآن.

وأوضح في بيان صادر عنه امس، أن الزيادة المسجلة في درجة انتشار السلالة الفرعية ب.أ.5 ابتداء من 3 جويلية ارتبطت بارتفاع طفيف في عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 خلال نفس هذا الشهر كما هو ملاحظ بالبلدان التي تشهد حاليا انتشار هذه السلالة الفرعية الجديدة. وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص المصابين بالسلالات الفرعية السابقة لأومكرون ب.أ1 وب.أ2 يمكن أن يصابوا مرة ثانية بالسلالة الفرعية ب.أ5.

وذكّرمعهد باستور بالجزائر كافة المواطنين بأن الوباء لم ينته، مشيرا الى ظهور سلالات فرعية جديدة هي تحت المراقبة العالية كما هو الحال مع السلالة ب. أ.2. 75 وهي سلالة فرعية أخرى للسلالة ب.أ.2، ظهرت بالهند.

شدد المعهد بضرورة التحلي باليقظة وتطبيق إجراءات البروتوكول الصحي المعتمد منذ بداية وباء كوفيد 19.

ويجدر الاشارة الى أن سلالة ب.أ5 هي سلالة فرعية ناتجة عن طفرات طرأت على السلالة المتحورة أومكرون والتي يبدو أنها تتطور بشكل أكبر بواسطة آلية الهروب المناعي، لديها معدل انتقال أعلى من سابقاتها. وتتمثل العلامات السريرية الأكثر شيوعًا التي تم تسجيلها في حالة الإصابة بهذه السلالة في التعب والسعال والحمى والتهاب الحلق والصداع مع استمرار الأعراض مدة أطول يمكن أن تستغرق من 7 إلى 10 أيام.