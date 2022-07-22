روسيا وأوكرانيا توقعان الجمعة في تركيا اتفاقاً حول تصدير الحبوب

21 يوليو , 2022 الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب). أعلنت الرئاسة التركية مساء الخميس أن روسيا وأوكرانيا ستوقعان بعد ظهر الجمعة في اسطنبول اتفاقاً حول تصدير الحبوب. واضافت الرئاسة أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إضافة إلى ممثلين لروسيا وأوكرانيا، سيشاركون في حفل التوقيع.

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