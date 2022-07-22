السعودية: إحالة مواطن إلى النيابة العامة بتهمة تسهيل دخول غير مسلم إلى مكة

الرياض: أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، إحالة مواطن إلى النيابة العامة لقيامه بنقل وتسهيل دخول أحد الصحافيين (غير المسلمين) والذي يحمل الجنسية الأميركية إلى العاصمة المُقدسة عبر سلوكه المسار الخاص بالمُسلمين، «في مخالفة صريحة للأنظمة التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المُسلمين، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه».

ونوّه المتحدث على جميع القادمين إلى المملكة، بضرورة احترام الأنظمة والالتزام بما تقضي به، خصوصاً ما يتعلق بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدّسة، بحسب وكالة الأنباءالسعودية (واس).

وأشار إلى أن أي مخالفة من هذا النوع تعتبر جريمة لن يتم التساهل معها، وسيتم تطبيق العقوبات على مرتكبيها استناداً إلى الأنظمة ذات الصلة، مؤكداً إحالة قضية الصحافي مرتكب الجريمة للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بحقه وفق الأنظمة.

وكان الصحافي الإسرائيلي جيل تاماري الذي زار السعودية لتغطية زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمملكة، استغل فرصة وجوده هناك وذهب إلى مكة، وقاد سيارة في أنحاء المدينة وسجل مقطعا مصورا للقناة الـ 13 الإخبارية الإسرائيلية. وقال في البث: «كنت هنا في مكة. لقد تحقق حلم».