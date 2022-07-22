جلسة مباحثات مغلقة بين السيسي وماكرون في باريس

الشارقة - اميمة ياسر -

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، جلسة مباحثات مغلقة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه في العاصمة باريس.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وقبل قليل، انطلقت مباحثات القمة بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون بقصر الإليزيه.

وكان الرئيس السيسي قد وصل صباح اليوم، إلى مطار أورلي الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأعلن السفير بسام راضي أن الزيارة ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيسين تتناول عدداً من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية فضلاً عن الموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات.