ينتمي إلى عائلة "الايبولا" ..منظمة الصحة العالمية تعلن عن تفشي فيروس شديد العدوى في افريقيا

اسماعيل عبد الحي - أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي فيروس في إفريقيا، ينتمي لعائلة فيروس إيبولا، الذي ينتقل من الحيوانات.

وقالت مساء الأحد، إن فيروس "ماربورغ" قد تفشى في غانا، بعد 11 شهرا من تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس في غربي إفريقيا.

وكان هناك 12 تفشيا كبيرا لفيروس "ماربورغ" منذ عام 1967 معظمها في جنوبي وشرقي القارة الأفريقية. وينتمي فيروس "ماربورغ" إلى نفس عائلة إيبولا، وقد تفشى في السابق في أماكن أخرى عبر أفريقيا بأنغولا والكونغو وكينيا وجنوب أفريقيا وأوغندا.

ويبدأ تفشي فيروس ماربورغ عندما ينقل حيوان مصاب، مثل القرد أو خفاش الفاكهة، الفيروس إلى الإنسان، الذي ينقله بدوره إلى إنسان آخر عن طريق ملامسة سوائل جسم الشخص المصاب.

(سكاي نيوز