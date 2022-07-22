شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال ماني بعد فوزه بلقب أفضل لاعب في إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حصد النجم السنغالي ساديو ماني على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2022 بحفل الجوائز الذي أقيم في المغرب مساء أمس الخميس.

ماني

ماني أفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2022

ونجح ماني في التفوق على كل من منافسيه محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ونجم منتخب مصر، وزميله الحارس السنغالي إدوارد ميندي لاعب تشيلسي الإنجليزي.

واستطاع ماني في قيادة منتخب بلاده للقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخ السنغال، فيما نجح في قيادتهم للوصول لمنافسات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر نهاية العام الجاري.

تصريحات ماني عقب الفوز باللقب

وقال ماني عقب التتويج:"يشرفني حقا ويسعدني تلقي هذا التكريم هذا المساء، أود أن أشكر رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم والمدرب أليو سيسيه".

وأضاف:"لن أنسى زملائي في الفريق على المستويين المحلي والدولي، أنا أشعر بالكثير من العاطفة حاليًا". واختتم نجم الفريق البافارى: "ليس لدي الكلمات لأعبر عن نفسي، أهدي هذه الجائزة لشباب بلدي".

يذكر أن ساديو ماني قد انتقل خلال الانتقالات الصيفية الحالية لصفوف بايرن ميونخ الألماني قادما من صفوف ليفربول الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها قرابة 40 مليون يورو.