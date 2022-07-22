21 يوليو , 2022 الرئيس جو بايدن (أ ف ب). قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس إنه «بصحة جيدة» ومشغول للغاية في أعماله بعد ثبوت إصابته بكوفيد-19. وكتب بايدن على حسابه الرسمي على تويتر «أيها المواطنون، أنا بخير. شكراً لاهتمامكم. اتصلت للتو بالسيناتور كيسي، وعضو الكونغرس كارترايت، والعمدة كوغنيتي وأبناء عمي في سكرانتون لإبداء أسفي على عدم حضور مناسبة اليوم».

كانت هذه تفاصيل خبر صورة لبايدن في العزل بعد إصابته بكورونا: «أيها المواطنون، أنا بخير» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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