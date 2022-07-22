فريق إسباني للألعاب الإلكترونية يتعاقد مع رونالدو

ونشر الحساب الرسمي لفريق "كاسي إسبورتس" Case Esports للألعاب الإلكترونية على "تويتر" صورة مصممة لرونالدو بألوان قميص الفريق الألكتروني، وعلق عليها: "توقيع جديد، كريستيانو هذا هو فريقك الجديد".

قبل أن يلحق حساب النادي هذه الصورة بتعليق آخر: "كنا نمزح وأنتم تصدقون ذلك".



وشارك حساب الفريق الإسباني الألكتروني تغريدة أخرى بعد دقائق، فيها مقطع فيديو قصير لرونالدو يجري فيه مقابلة صحفية سابقة، وهو يقول كلمته الشهيرة عند احتفاله بأهدافه "سيي" (siii)، وعلق عليه مخاطبا رونالدو: "كريستيانو، هل سيصدقون النكتة؟".

وتأتي هذه "المزحة" من الفريق الإسباني، بعد أيام من انتشار تقارير صحفية تفيد بأن النجم البرتغالي قرر الرحيل عن مانشستر يونايتد، ويبحث عن ناد أوروبي آخر ينضم إليه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل.