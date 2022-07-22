شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت بانتخابات حزب الدستور.. خالد داود فى مواجهة جميلة إسماعيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أعمال التصويت في انتخابات حزب الدستور، وذلك لانتخاب كل من الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق بالإضافة إلى الأمانات العامة الوظيفية المركزية.

ويتنافس على مقعد الرئيس قائمتان، الأولى تضم كل من جميلة إسماعيل على مقعد الرئيس، ومحمد خليل على مقعد الأمين العام، وإسلام أبو ليلة على مقعد أمين الصندوق.

كما تضم القائمة الثانية المرشحة كل من خالد داود على مقعد الرئيس، ومصطفى الحجري على مقعد الأمين العام، وهيثم البنا على مقعد أمين الصندوق، ويتنافس ١٢مرشح آخرين على مقاعد الأمانات الوظيفية المركزية للحزب.