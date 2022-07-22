فرق الإطفاء تنجح في السيطرة على حرائق فرنسا وإسبانيا

نجح رجال الإطفاء الخميس في احتواء الحرائق التي اجتاحت في الأيام الأخيرة مناطق في فرنسا وإسبانيا حيث تمكّنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق كبير في شمال شرق البلاد.

في فرنسا، تم حصر الحريقين اللذين دمّرا 20800 هكتار من الغابات في جيروند (جنوب غرب) منذ عشرة أيام وأدّيا إلى إجلاء أكثر من 36 ألف شخص، فيما يواصل عناصر الإطفاء إخماد بعض الحرائق الصغيرة، حسبما أكّدت وسائل الإعلام المحلية صباح الخميس.

وتمكّن الأربعاء نحو ألفيْ عنصر إطفاء من منع امتداد الحرائق بفضل انخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة في الهواء.

وبحسب بيانات أصدرها الخميس نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبية التابع لبرنامج مراقبة الأرض للاتحاد الأوروبي (كوبرنيكوس)، تخطّت المساحات التي اجتاحتها النيران في الأسابيع الأخيرة في أوروبا المساحة الإجمالية للأراضي المُحترقة خلال العام 2021 بأكمله.

في إسبانيا، أكّدت السلطات المحلية على تويتر أن السيطرة على حريق أتيكا في أراغون (شمال شرق البلاد) «كانت إيجابية في الساعات الأخيرة» حيث تم إخماد حرائق صغيرة جديدة على الفور.

وأدّى هذا الحريق الذي اندلع الإثنين والذي يمتدّ على أكثر من 14 ألف هكتار، إلى إجلاء نحو 1700 شخص.

وقال حاكم المنطقة خافيير لامبان «عودة السكان إلى القرى التي تم إخلاؤها وشيكة، لكن علينا توخي الحذر».

وتعرضت إسبانيا في الأيام الأخيرة لموجة من الحرائق المدمرة وسط موجة الحرّ التي استمرّت من 9 حتى 18 تموز/يوليو وقد تكون أقسى موجة حرّ عرفتها البلاد على الإطلاق، بحسب بيانات مؤقتة صدرت عن مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية.