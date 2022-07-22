السعودية تدين «هجوم دهوك» وتقف مع العراق في مواجهة تحدياته

21 يوليو , 2022
العراق (أ ف ب).
أعربت السعودية، اليوم (الخميس)، عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف محافظة دهوك شمال العراق.
وأسفر الهجوم الذي تعرض له منتجع سياحي في «دهوك» بكردستان العراق الأربعاء، عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين.
وأكدت السعودية وقوفها التام إلى جانب حكومة العراق الشقيق، في مواجهة التحديات التي تهدد أمنه وسيادته وسلامة أراضيه.
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