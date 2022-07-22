هذا ما كشفه طبيب بايدن عن وضعه الصحّي

الرئيس جو بايدن (أ ف ب).

قال كيفين أوكونور طبيب الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس في رسالة إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد ثبوت إصابة الرئيس بفيروس كورونا إن بايدن يعاني من رشح في الأنف وإرهاق مصحوب بسعال جاف في بعض الأحيان.

وقال أوكونور في رسالته إلى المتحدثة كارين جان بيير، إن أعراضاً طفيفة ظهرت على بايدن مساء الأربعاء، مضيفاً أنه يتوقع أن يستجيب بايدن بشكل إيجابي للعلاج.