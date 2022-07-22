بالتنورة... براد بيت يكشف حقيقة اعتزاله! (صور)

بغداد - ياسين صفوان - نفى النجم الهوليودي براد بيت الأخبار المتداولة عن اعتزاله على خلفيّة تصريحاته لمجلة "غو" عن شعوره بأنه يعيش "الفصل الأخير" من مسيرته.

وخلال حضوره العرض الأوّل لفيلمه الجديد Bullet Train في العاصمة الفرنسية باريس، أكد أن ما قصده في التصريح ليس الاعتزال على الإطلاق موضحًا أن ما أراد قوله هو إنه يستعد لبلوغ المحطة الأخيرة والفصل الأخير.

وبات السؤال المطروح حالياً "كيف أرغب في تمضية هذا الوقت؟"، وفق بيت الذي كرر أنّ الأمر لا يرتبط بأي حال من الأحوال بالاعتزال.

وعن الجدل في أوساط الفن السابع على منصات البث التدفقي، اختار براد بيت أوسط الحلول. وأعلن أنه يحب منصات البث التدفقي وصالات السينما على حدّ سواء، خلافاً لزميله توم كروز الذي يصرّ على عرض أفلامه في القاعات السينمائية حصراً.