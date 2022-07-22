عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تركيا تعلن حل أزمة تصدير الحبوب الأوكرانية والتوقيع بإسطنبول

الجمعة 22 يوليه 2022

الخليج 365

أعلنت تركيا، الخميس، أنه تم حل جميع القضايا المتعلقة بمسألة تصدير الحبوب الأوكرانية، وأنه سيتم التوقيع على الاتفاقية الجمعة بإسطنبول.



جاء ذلك بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، على موقعها الإلكتروني.

وأوضح البيان أن مراسم التوقيع على الوثيقة الخاصة "بقضية الحبوب" ستتم اليوم الجمعة في إسطنبول بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأشار إلى أن تلك المراسم ستعقد بين الطرفين الروسي والأوكراني في قصر "دولمه باهتشه" التاريخي بالمدينة التركية في تمام الساعة 16.30 بالتوقيت المحلي (13.30 بتوقيت جرينتش).

واستضافت إسطنبول الأسبوع الماضي، مفاوضات بين ممثلين عسكريين من تركيا، روسيا وأوكرانيا، بجانب وفد من الأمم المتحدة، لبحث مسألة صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود.

وعرضت الأمم المتحدة خطة لحل أزمة صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، تشمل نزع الألغام من سواحله من أجل السماح لسفن الحبوب بنقل الشحنات، وفقا لما صرح به مصدر مطلع على المفاوضات، مؤكدا أيضًا أن تركيا مستعدة للمساعدة في هذا الأمر.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، قائلا إن روسيا لا تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا، وإذا أزالت كييف الألغام، فإن السفن المحملة بالحبوب ستكون قادرة على المغادرة دون أي مشاكل.

وحذرت الأمم المتحدة مرارا من أزمة غذاء بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بالتصدي لتوريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، ونفت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات.