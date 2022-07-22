عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لجنة التحقيق باقتحام الكابيتول: ترامب فتح الطريق للفوضى والفساد

الجمعة 22 يوليه 2022

الخليج 365

اتهم رئيس لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على الكابيتول بيني تومبسون، أمس الخميس، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بفتح الطريق أمام الفوضى والفساد بطريقة لا مسؤولة.



وأضاف تومبسون في مستهل آخر جلسة استماع علنية تعقدها اللجنة، أن المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف مقر السلطة التشريعية في الولايات المتحدة في 6 يناير 2021، يجب أن يحاسبوا أمام القانون على ما ارتكبوه من عدوان على الديموقراطية.

وعقدت اللجنة جلستها العلنية الأخيرة هذه في ذروة ساعة المشاهدة التلفزيونية.

وأضاف النائب الديمقراطي أنه خلال فترة الشهر ونصف الشهر المنصرمة، روت اللجنة قصة رئيس فعل كل ما في وسعه لقلب نتيجة انتخابات.

وأكد تومبسون أن الرئيس الجمهوري السابق حاول تدمير مؤسساتنا الديموقراطية، وفتح بتهور طريقا من الفوضى والفساد.

وأضاف: "يجب أن تكون هناك مساءلة لجميع المتورطين في الهجوم على الكونجرس، من أدنى شخص وصولاً إلى المكتب البيضاوي".