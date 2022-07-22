عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ماكرون يزور 3 دول أفريقية في أول جولة خارجية بولايته الثانية

الجمعة 22 يوليه 2022

الخليج 365

يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجولة في أفريقيا جنوب الصحراء؛ يزور خلالها الكاميرون وبنين وغينيا بيساو، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.



وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ هذه الرحلة الخارجية الأولى لماكرون منذ إعادة انتخابه في أبريل، ستُركّز على أزمة الغذاء الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وقضايا الإنتاج الزراعي والقضايا الأمنية.

وأوضح الإليزيه أنّ ماكرون يعتزم خلال رحلته التي ستكون من 25 يوليو إلى 28 من نفس الشهر، "التأكيد على استمرارية وثبات التزامه عملية تجديد العلاقة مع القارة الأفريقية".

وكان الرئيس الفرنسي أعلن الأسبوع الماضي عن رغبته في "إعادة تقييم الوجود (العسكري) في القارة الأفريقية بحلول الخريف"، فيما تعمل القوة المناهضة للإرهاب: "برخان" على استكمال خروجها من مالي.

وستكون الكاميرون التي تعتبر القوة الاقتصادية الأولى في وسط أفريقيا، المحطة الأولى في هذه الرحلة. وسيلتقي ماكرون الثلاثاء بول بيا، الرئيس البالغ من العمر 89 عاماً قضى منها 40 عاماً على رأس البلاد.

الكاميرون

وتتضمّن قائمة المحادثات إمكانيات الاستثمار الفرنسي في الزراعة الكاميرونية. كما ستتم مناقشة قضايا مكافحة الإرهابيين في شمال الكاميرون.

بنين

ومن المقرّر أن يزور الرئيس الفرنسي الأربعاء بنين التي يواجه شمالها هجمات متزايدة، في الوقت الذي يمتدّ فيه التهديد الإرهابي من الساحل إلى دول خليج غينيا.

وأشار الإليزيه في بيانه الصادر الخميس إلى أنّ كوتونو تريد الحصول على الدعم الفرنسي الجوي والاستخباري إضافة إلى معدّات.

غينيا بيساو

ويختتم ماكرون جولته الخميس في غينيا بيساو، الدولة الصغيرة في غرب أفريقيا والتي تعاني من أزمات سياسية عدّة. ويستعد رئيس هذا البلد أومارو سيسوكو إمبالو لتولّي رئاسة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنّ ماكرون سيتطرّق إلى "تحدّيات الحكم وسيادة القانون في كلّ مرحلة (من هذه الرحلة)، خلال المحادثات المباشرة مع نظرائه".

وسيرافق ماكرون في جولته كلّ من وزيرة الخارجية كاثرين كولونا ووزير الجيوش سيباستيان لوكورنو والوزير المفوّض للتجارة الخارجية أوليفييه بيخت ووزيرة الدولة للتنمية كريسولا زاكاروبولو.