شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز حل اتحاد الكتاب وما هى الإجراءات المتبعة؟ القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف اتحاد الكتاب للعمل على تمكين الكتاب فى مجالات الإنتاج الفكرى فى الآداب فى جمهورية مصر العربية، من أداء رسالتهم فى بناء المجتمع الجديد وفى تحقيق الوحدة العربية الشاملة وفى الإسهام فى إقرار السلام العالمى وإثراء الحضارة الإسلامية.

وفيما يلى نستعرض الحالات التى بموجبها يتم حل الاتحاد وذلك وفقا لقانون اتحاد الكتاب...

- إذا اتضح لمجلس الاتحاد أن الاتحاد أصبح عاجزا عن تحقيق أغراضه فله أن يطلب عقد الجمعية العمومية للنظر فى الأمر فإذا رؤى حل الاتحاد يجب أن يصدر بذلك قرار من ثلثى أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.

- تعين الجمعية العمومية بعد صدور قرار الحل مصفيا يتولى حصر حقوق الاتحاد والوفاء بالتزاماته.

- تؤول أمول الاتحاد إلى الجهة التى تحددها الجمعية العمومية بموافقة وزارة الثقافة على أن تكون هذه الجهة من الجهات المهتمة بالكتابة والإبداع الفكرى.

الجدير بالذكر أن اتحاد الكتاب يهدف أيضا للعمل عن طريق الكلمة على تحرير الوطن العربى وتحقيق أهدافه القومية، الحفاظ على اللغة العربية ورفع مستواها بين أبناء الوطن العربى، العمل على رفع مستوى الإنتاج الفكرى فى الآداب، والعمل على تأكيد الانتماء العربى والمشاركة فى نشر الجيد من التراث العربى وإيضاح دور الرواد العرب فى بناء الحضارة الإسلامية.