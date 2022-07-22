عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فكرة ليست جيدة.. بايدن يتحدث عن زيارة بيلوسي إلى تايوان

الجمعة 22 يوليه 2022

الخليج 365

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اعتقاده بأن زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي المزمعة إلى تايوان "ليست فكرة جيدة".



جاءت ذلك خلال تصريحات صحفية، مساء الأربعاء، بعد يوم من إعلان وزارة الخارجية الصينية، أنها ستتخذ "إجراءات حازمة وقوية" إذا ما مضت بيلوسي في خططها لزيارة تايوان.

وقال بايدن ردا على سؤال حول رحلة بيلوسي: "حسنًا، أن الجيش يعتقد أنها ليست فكرة جيدة في الوقت الحالي"، لكن بايدن لم يصل إلى حد اقتراح عدم سفر بيلوسي إلى تايوان.

وكان من المقرر أن تزور بيلوسي تايوان في أبريل/نيسان الماضي، لكن كان عليها تأجيل الزيارة بعد أن ثبتت إصابتها بـفيروس كورونا، وإذا أتمت زيارتها، فستكون أرفع نائبة أمريكية تزور الحليف الوثيق للولايات المتحدة منذ أن سافر نيوت جينجريتش، الجمهوري، إلى هناك قبل 25 عامًا عندما كان رئيسا لمجلس النواب.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" في وقت سابق أن بيلوسي تخطط للمضي قدما في زيارتها المؤجلة إلى تايبيه الشهر المقبل.

وفى المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيانج إن مثل هذه الزيارة "ستقوض بشدة سيادة الصين ووحدة أراضيها، وتؤثر بشكل خطير على أسس علاقة الصين والولايات المتحدة، كما سترسل إشارة خاطئة بشكل خطير لدعوات استقلال تايوان ".

وأضاف أن الولايات المتحدة لديها التزام طويل الأمد بسياسة "صين واحدة" التي تعترف ببكين كحكومة للصين ولكنها تسمح بعلاقات غير رسمية وعلاقات دفاعية مع تايبيه.

تهدئة للأجواء؟

وفى تصريحاته، بدا أيضا أن بايدن لا يريد استفزاز الصين في الوقت الحالي، فيما تقوم إدارته بمراجعة شاملة لملف التعريفات التجارية الذى سمم العلاقة بشكل كبير بين البلدين إبان عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن أيضًا إنه يتوقع التحدث مع الرئيس الصيني "شي جين بينج" خلال الأيام القادمة، ويستكمل فريق بايدن حاليا مراجعة سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية وتقديم توصيات إلى الرئيس.

وفرضت التعريفات الجمركية في عهد ترامب رسومًا بنسبة 25٪ على منتجات صينية بمليارات الدولارات، وكانت العقوبات تهدف إلى تقليل العجز التجاري للولايات المتحدة وإجبار الصين على تبني ممارسات أكثر عدلاً.

لكن وزيرة الخزانة "جانيت يلين" دعت إلى إلغاء بعض هذه التعريفات كوسيلة للمساعدة في مكافحة التضخم بالولايات المتحدة، وأثار آخرون في إدارة بايدن، بمن فيهم الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، مخاوف بشأن تخفيف الرسوم الجمركية عندما لم تلتزم الصين باتفاقياتها بشأن شراء المنتجات الأمريكية.