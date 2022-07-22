استقالة رئيس الوزراء الإيطالي

قالت الرئاسة الإيطالية في بيان اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء ماريو دراجي قدم استقالته إلى الرئيس

سيرجيو ماتاريلا الذي طلب منه البقاء في منصبه لتصريف الأعمال.

ولم يذكر البيان ما إذا كان ماتاريلا سيحل البرلمان أو سيدعو إلى انتخابات مبكرة.