عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البيت الأبيض يقلل من خطر إصابة بايدن بمرض خطير

الجمعة 22 يوليه 2022

الخليج 365

قال أشيش جها رئيس فريق مكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض، إن خطر تعرض الرئيس جو بايدن لمرض خطير محدود للغاية بعد إصابته بفيروس كورونا.



وكشف البيت الأبيض النقاب عن أن الفحوص أثبتت إصابة بايدن بكوفيد-19، ويعاني من أعراض طفيفة وسيواصل العمل لكن من العزل.

ونشر بايدن صورة له عبر حسابه بموقع تويتر وكتب أعلاها: "يا رفاق. أنا بصحة جيدة. شكرا على قلقكم. لقد اتصلت للتو بالسيناتور كايسي، وعضو الكونجرس كارترايت، والعمدة كوجنيتي، لأعتذر لهم عن تفويت حديثنا اليوم".

وختم تغريدته بعبارة "البقاء منشغلا !".

ووجه بايدن رسالة مصورة للشعب الأمريكي قال فيها: "أهلا جميعا.. أظنكم علمتم هذا الصباح أنني قد أصبت بمرض كوفيد.. لكني قد حصلت على التطعيم مرتين، وتعززت مناعتي مرتين".

وتابع: "الأعراض طفيفة.. وأنا أقدر بشدة سؤالكم واهتمامكم.. وأنا بخير.. انتهيت من عمل كثير.. وما زلت أعمل.. وفي الوقت الحالي أود أن أشكركم لاهتمامكم.. حافظوا على الأمل.. فكل شئ سيكون على ما يرام".

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن آخر لقاء جمع الوزير أنتوني بلينكن والرئيس جو بايدن الثلاثاء الماضي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن فحوصات بلينكن الخاصة بفيروس كورونا جاءت سلبية.