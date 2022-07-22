عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بينها الإمارات.. أمريكا توافق على مبيعات أسلحة لأربع دول

الجمعة 22 يوليه 2022

الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن وزارة الخارجية وافقت على بيع أسلحة ومعدات تزيد قيمتها عن ملياري دولار.



وأضافت في بيان لها، مسا الخميس، أن الصفقة تشمل صواريخ باتريوت لهولندا، وصواريخ كروز لأستراليا، ومعدات لمراقبة المحيطات لدولة الإمارات.

وأوضحت الوزارة أن الحزمة الخاصة بهولندا تشمل 96 صاروخا باتريوت باليستيا، وقد تصل قيمة الصفقة إلى 1.2 مليار دولار.

كما تمت الموافقة على شراء أستراليا 80 صاروخ جو-أرض مشترك، أو صواريخ كروز طويلة المدى، من صنع شركة لوكهيد مارتن، وقد تصل قيمة هذه الصفقة إلى 235 مليون دولار.

وتمت الموافقة أيضا على شراء دولة الإمارات نظام معدات مراقبة المحيطات الذي يتضمن أجهزة استشعار متعددة المواقع ومرافق جمع البيانات عن بعد، بتكلفة قدرها 206 ملايين دولار.