شكرا لقرائتكم خبر عن 93.7 مليار جنيه أجور للوظائف الدائمة و8.1 مليار لـ"المؤقتة" بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مهما كانت وظيفتك وسواء كنت مُعين في وظيفة دائمة أو في وظيفة مؤقتة، رفعت الحكومة لك مخصصات الأجور في موازنة العام المالى الجديد 2022/2023، هذا بالإضافة إلى تخصيصها مزايا نقدية أخرى وبدلات نوعية ومكافآت ومزايا عينية وتأمينية، وكل ذلك تحت بند "الأجور وتعويضات العاملين" والذى حددت له الدولة مبلغ 400 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، بارتفاع 10.8 % عن موازنة العام المالى السابق الذى بلغت مخصصات هذا البند خلاله نحو 361 مليار جنيه.

وبحسب البيان المالى عن مشروع موازنة السنة المالية 2022/2023 والموجه من وزارة المالية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى، بلغت المخصصات المحددة للوظائف الدائمة نحو 93.7 مليار جنيه من إجمالي المخصص لبند "الأجور" بنسبة 23.4%، وبارتفاع بلغ نسبته 4.5% عن ما كان مخصصا في العام المالى السابق 2021/2022 والذى بلغت قيمته 89.7 مليار جنيه.

أما الوظائف المؤقتة، فارتفعت الأجور المخصصة لها خلال العام المالى الجديد 2022/2023، والذى بدأ العمل به اعتباراً من 1 يوليو الجارى إلى 8.1 مليار جنيه، مقابل 6.7 مليار جنيه في موازنة العام المالى السابق 2021/2022، بارتفاع بلغت نسبته حوالى 12%، لتتضمن باقى مخصصات بند "الأجور" والبالغة 400 مليار جنيه كما ذكر سابقاً، و153.6 مليار جنيه للمكافآت بنسبة 38.4% من إجمالي بند الأجور، مقابل 119.4 مليار جنيه في موازنة العام المالى السابق بنسبة ارتفاع 28.7%.

كما تضمنت مخصصات الأجور، مبلغ 34.5 مليار جنيه للبدلات النوعية، مقابل 33.4 مليار جنيه، بارتفاع 3.3%، و 13.3 مليار جنيه للمزايا النقدية بارتفاع 5.1% عن المخصص لتلك المزايا في العام المالى السابق 2021/2022 والبالغ 12.6 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى، 9.6 مليار جنيه للمزايا العينية، مقابل 8.7 مليار جنيه، بزيادة بلغت نسبتها بين العامين نحو 11%.

وعن المزايا التأمينية فقد خصصت لها الحكومة ضمن بند الأجور في موازنة العام المالى الجديد 2022/2023 نحو 43.6 مليار جنيه، بارتفاع 11.3% عن مخصصاتها فى العام المالى 2021/2022، التى بلغت 39.2 مليار جنيه، وبقيمة 43.2 مليار جنيه خصصت الحكومة هذا المبلغ كاحتياطي ولباقى أنواع الأجور في موازنة العام المالى الجديد 2022/2023.

ويذكر أن مخصصات بند الأجور والبالغة 400 مليار جنيه، تشكل 4.4% من إجمالي الناتج المحلى المتوقع للموازنة الجديدة 2022/2023، و 19.3% من إجمالي المصروفات المخصصة للموازنة والبالغة 2 تريليون و 71 مليار جنيه، ونسبة 13% من إجمالي الموازنة.