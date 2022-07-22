شكرا لقرائتكم خبر عن المفكر أحمد الجمال: الحوار الوطنى مهمته إضفاء مزيد من التوازن في ميزان الحركة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب والمفكر أحمد الجمال، إن الحوار الوطنى ومجلس الأمناء الذى تم تشكيله بالأسماء المعروفة والمحترمة ليست نيابة عن الشعب المصرى او مؤسسة توازى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وإنما هي مهمة برنامجية تقوم على إعادة التوازن، ومزيد من التوازن في ميزان الحركة المصرية.

وأضاف المفكر أحمد الجمال، خلال برنامج مصر جديدة، المذاع على قناة أيه تى سى، أن مصر إذا توازنت تماسكت وإذا تماسكت قويت وغذا قويت تعاظمت وإذا عظمت لعبت دورها في محيطاها كما كان العهد بها في تاريخها القديم إلى تاريخها المعاصر، موضحا أن القوى النهامة لابد ـن تكون من أولويات الحوار الوطنى.

وتابع المفكر أحمد الجمال، أن البشر لديهم أفكار فالإنسان يتميز عن الكائنات الأخرى أن لديه فكر يستجيب لعملية التراكم ويتفاعل مع المكان والزمان فيطور ما يخص حياته الشخصية .