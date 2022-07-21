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صلاح يسجل.. ليفربول يمطر شباك لايبزيج بخماسية وديًا

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محمد الفلاح - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في تحقيق الفوز أمام نظيره لايبزيج الألماني، بنتيجة ثقيلة بخماسية نظيفة، والتي أقيمت بشكل ودي. 

أحداث مباراة ليفربول ولايبزيج

افتتح التهديف، محمد صلاح في الدقيقة 8، من صناعة رويبرتو فيرمينيو، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني، أضاف داروين نونيز، الهدف الثاني في الدقيقة 48 عن طريق ركلة الجزاء، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثالث في الدقيقة 51، من صناعة ارنولد. 

واستطاع داروين نونيز، أن يضيف الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 68، و90، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بخماسية نظيفة. 

موعد أولى مباريات ليفربول في الموسم الجديد

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، اللقاء بهدف التحضير للموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، 2022-2023. 

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، نظيره فولهام، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الموافق السادس من شهر أغسطس المقبل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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