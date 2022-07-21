البيت الأبيض: الفحوص أثبتت إصابة الرئيس بايدن بكوفيد-19

21 يوليو , 2022 الرئيس جو بايدن (أ ف ب). قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس جو بايدن بكوفيد-19. وتابع أن بايدن يعاني من أعراض طفيفة للغاية وأنه سيخضع للعزل الذاتي في البيت الأبيض ويواصل القيام بكافة مهامه خلال هذا الوقت.

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