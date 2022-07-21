فلسطين: مليون مستوطن في الضفة الغربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف تقرير فلسطيني أمس أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بلغ مليون شخص وسط استمرار التوسع في المستوطنات القائمة.

وقال معهد الأبحاث التطبيقية «أريج» في تقرير إن المستوطنات القائمة حاليا تحتل ما مساحته 201 كلم، (6.3% من إجمالي مساحة الضفة الغربية) ويقطنها قرابة المليون مستوطن إسرائيلي.

وبحسب التقرير يحصل المستوطنون الإسرائيليون القاطنون في هذه المستوطنات على امتيازات جمة وتسهيلات كثيرة، لدعم وجودهم في المستوطنات الإسرائيلية.

ورصد التقرير نشر السلطات الإسرائيلية ثلاثة مخططات استيطانية جديدة تستهدف مستوطنات جديدة في مواقع مختلفة في الضفة الغربية، بحيث يتم بوجبها الاستيلاء على مساحة 733,6 دونما من الأراضي الفلسطينية.

وذكر أن هذه الخطوة تتم «في ظل تجاهل كامل من إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن وقف الاستيطان».

من جهتها قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن إسرائيل «لا تلتفت للمواقف الأوروبية والأمريكية الرافضة للاستيطان، بل أصبحت تتعايش مع السقف المتدني لها، خاصة وأنها لا تترجم إلى خطوات وإجراءات عملية».

واعتبرت الوزارة في بيان صحفي، أن علاقات إسرائيل الخارجية لا تتأثر بالمواقف الدولية المناهضة للاستيطان «لأنها تدرك أن القرارات الأممية بشأن الاستيطان وفي مقدمتها القرار 2334 تبقى حبيسة الأدراج ولا تنفذ»، معتبرة أن تنفيذ هذا القرار هو الاختبار الحقيقي لمصداقية التمسك بحل الدولتين.

وعبرت الوزارة عن استيائها من البيانات الدولية الخاصة بالاستيطان «التي لا زالت تراوح مكانها وتتكرر بذات الصيغ من التعبير عن القلق أو التحذير من مخاطره على حل الدولتين، دون أن ترتبط بأية خطوات عملية أو ضغوط فاعلة على الاحتلال لوقف تداعياته».

وأعلنت لجان شبابية فلسطينية عن تدشين تحركات شعبية ضد مخططات منظمات يهودية إقامة 25 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، وتظاهر عشرات النشطاء في تلك اللجان مساء أمس عند مداخل قرية بيتللو غرب رام الله التي تعد إحدى النقاط المتوقعة لإقامة بؤرة استيطانية.