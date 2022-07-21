شكرا لقرائتكم خبر 2800 سلة سعودية للمحتاجين في الضالع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 2,800 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجا في مديريات الضالع وقعطبة والشعيب بمحافظة الضالع، استفاد منها 17.000 فرد.

ويستهدف مشروع دعم الأمن الغذائي للعام الجاري توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

وفيما قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ3.316 مستفيدا، خلال شهر يونيو الماضي، قدمت خدماتها لما يقارب 1500 شخصا في مديرية عبس بمحافظة حجة.