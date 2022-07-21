الجيش الليبي يتخلص من 5 أطنان ألغام

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وأفادت وكالة الأنباء الليبية، بأنها نقلت هذه المخلفات الحربية طبقا للمعايير الدولية للتخلص منها بمنطقة الهيرة الليبية.من جهته، عقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، جلسته الرسمية السابعة والسبعين، برئاسة رئيس المجلس، خالد المشري، حيث ناقش مخرجات المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ونقلت قناة «ليبيا بانوراما» عن مصدر ما يفيد بأن المجلس «صوت بالإجماع على رفض المقترح المقدم من المجلس الرئاسي، والخاص بتنازل المترشح للانتخابات الرئاسية عن جنسيته الأجنبية بعد فوزه بالانتخابات».
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