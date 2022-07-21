الجامعة العربية تراقب استفتاء الدستور بتونس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الدول العربية مشاركتها في ملاحظة الاستفتاء الوطني حول الدستور الجديد للجمهورية التونسية المقرر إجراؤه الاثنين المقبل، بناء على دعوة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس.

وأفادت الجامعة في بيان بأن بعثة الجامعة لملاحظة الاستحقاق وصلت أمس، إلى العاصمة التونسية لإجراء سلسلة من اللقاءات مع الجهات التونسية المعنية بالإعداد والتنظيم لهذا الاستفتاء، وفي مقدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأعربت الجامعة عن تطلعها بأن يجرى الاستحقاق في أفضل الأحوال، وأن تعكس نتائجه إرادة الشعب التونسي بكل حرية، وأن يصب ذلك في تعزيز أمن واستقرار ووحدة تونس.