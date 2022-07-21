شكرا لقرائتكم خبر الجامعة العربية تراقب استفتاء الدستور بتونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأفادت الجامعة في بيان بأن بعثة الجامعة لملاحظة الاستحقاق وصلت أمس، إلى العاصمة التونسية لإجراء سلسلة من اللقاءات مع الجهات التونسية المعنية بالإعداد والتنظيم لهذا الاستفتاء، وفي مقدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.وأعربت الجامعة عن تطلعها بأن يجرى الاستحقاق في أفضل الأحوال، وأن تعكس نتائجه إرادة الشعب التونسي بكل حرية، وأن يصب ذلك في تعزيز أمن واستقرار ووحدة تونس.
كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة العربية تراقب استفتاء الدستور بتونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.