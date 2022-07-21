روسيا ترفض الضغط على أوروبا بالغاز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف أمس، «إن روسيا ترفض رفضا قاطعا الاتهامات التي تفيد بأنها تستخدم الغاز للضغط على أوروبا أو ابتزازها»، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء. وأضاف «إن أي قضايا تقنية تنشأ فيما يتعلق بخط أنابيب نورد ستريم هي نتيجة للعقوبات الغربية»، وقال «إن جازبروم مستعدة للوفاء بالتزاماتها كاملة. والتقى الرئيس فلاديمير بوتين للقاء وزير الطاقة نيكولاي شولجينوف أمس لمناقشة الاستعدادات للشتاء. والتقى الرئيس فلاديمير بوتين للقاء وزير الطاقة نيكولاي شولجينوف أمس لمناقشة الاستعدادات للشتاء.

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