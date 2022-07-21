الرئيس السريلانكي الجديد يؤدي اليمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدى رئيس سريلانكا الجديد رانيل ويكريمسينجه اليمين الدستورية أمس، بعد احتجاجات حاشدة شهدت فرار سلفه من البلاد. وأدى ويكريمسينجه «73 عاما» اليمين الدستورية غداة انتخابه لهذا المنصب في تصويت سري أجراه أعضاء البرلمان. ويشار إلى أن ويكريمسينجه جاء بدعم من حزب الشعب السريلانكي الحاكم. ويشار إلى أن ويكريمسينجه جاء بدعم من حزب الشعب السريلانكي الحاكم. وانتشرت تعزيزات أمنية مشددة حول مجمع البرلمان خلال المراسم التي تم تأديتها أمام رئيس المحكمة العليا جايانثا جاياسوريا، بيد أنه لم تكن هناك أي محاولات للاحتجاج في المنطقة.

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