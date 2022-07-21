180 مجرما في قبضة طالبان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مسؤولون أمنيون في إقليم قندوز الواقع شمالي أفغانستان إنهم قاموا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بإلقاء القبض على 180 رجلا بتهم جنائية مختلفة في المدينة التي تحمل نفس الاسم ومناطق مختلفة بالإقليم.
ونقلت قناة «طلوع نيوز» أمس، عن قيادة شرطة قندوز القول، إنه تم إلقاء القبض على هؤلاء الرجال على خلفية جرائم مختلفة من بينها السطو المسلح، وتهريب المخدرات، والقتل.وأوضحت إدارة مكافحة المخدرات في قندوز إنه قد تم مصادرة ما يقرب من طنين من المخدرات وبعض الأسلحة من هؤلاء الرجال.
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