شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو هدف محمد صلاح العالمي اليوم في شباك لايبزيج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استطاع الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، أن يسجل الهدف الأول للريدز في شباك لايبزيج الألماني.

وافتتح محمد صلاح التهديف لصالح ليفربول الإنجليزي، في شباك لايبزيج الألماني، في الدقيقة 8 من صناعة رويبرتو فيرمينيو، في المباراة الودية التي تجمع بينهما في الوقت الحالي.

موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي

ليفربول يخوض المباراة من أجل الاستعداد للموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز المقرر أن يبدأ في شهر أغسطس المقبل.

موعد أولى مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الموسم الجديد

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، نظيره فولهام، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الموافق السادس من شهر أغسطس المقبل.

جدير بالذكر أن محمد صلاح، كان قد تقاسم لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي مع هيونج مين سو، برصيد 23 هدف.

فيديو هدف محمد صلاح اليوم