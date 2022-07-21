الرئيس الإيطالي يحل البرلمان تمهيداً لانتخابات جديدة

21 يوليو , 2022 الرئيس سيرجيو ماتاريلا (أ ف ب). ذكرت الإذاعة الرسمية (آر.إيه.آي) اليوم الخميس أن الرئيس سيرجيو ماتاريلا حل البرلمان الإيطالي، مما يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة. وفي وقت سابق من اليوم، قالت الرئاسة الإيطالية في بيان إن رئيس الوزراء ماريو دراغي قدم استقالته إلى الرئيس ماتاريلا الذي طلب منه البقاء في منصبه لتصريف الأعمال.

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