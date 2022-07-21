اشتعال النيران بشكل كثيف في صوامع القمح بمرفأ بيروت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

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ذكرت تقارير لبنانية، اليوم الخميس، بأن صوامع القمح الموجودة في مرفأ بيروت المنكوب، اشتعلت فيها النيران بشكل كثيف.



وتداولت قنوات لبنانية وحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع من مرفأ بيروت تظهر حقيقة اشتعال النيران بالفعل.

وتظهر في الصور والمقاطع النيران وقد اشتعلت بشكل كبير في الصوامع، وتصاعد دخان كثيف من الصوامع المحترقة.

وكلف وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي فرق إطفاء بيروت والدفاع المدني بالقيام فورًا بعملية التبريد بطريقة لا تهدد سلامة الأشخاص ولا تشكل خطرًا على الصوامع.