شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: كلمة الرئيس السيسى بجامعة بلجراد معبرة وشاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجامعة بلجراد تضاف لرصيد الجولة الهامة التي قام بها الرئيس بداية من قمة جدة، وصولا إلى قلب أوروبا، ببرلين، ثم صربيا التي تمتد علاقاتها بمصر 108 أعوام، موضحا أنها كلمة معبرة وشاملة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة دي إم سي، مع الإعلامية دينا عصمت، أنه استمع لأحد قادة منطقة الشرق الأوسط والعالم، يتحدث بروح تبحث عن الأمن والاستقرار ليس فقط لشعب مصر ولكن لشعوب الشرق الأوسط والعالم.

وأوضح أن مصر دولة صاحبة قيم ومبادئ، وحديث الرئيس السيسي فى قضية سد النهضة كان باللهجة الواعية والواثقة بعيدا عن الطريقة الهجومية، ولكن عن تحقيق الأمن المائي للجميع، وأن يكون المورد المائي سبب لتحقيق التنمية في أثيوبيا، ولكن دون الافتئات على دولتي المصب.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وصربيا، لا سيما على صعيد حركة عدم الانحياز والتي ساهم الزعماء المؤسسون وغيرهم من القيادات التاريخية الوطنية الملهمة في تأسيسها بكل ما لها من قيم ومبادئ نعتز بها حتى يومنا هذا، وتشجع بلدينا على ضرورة استغلال قدراتنا وإمكانياتنا في تحقيق أهدافنا المشتركة ومواجهة كافة التحديات الإقليمية والدولية.