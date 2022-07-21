محتجون يحاولون اقتحام القنصلية التركية في بغداد

نقل تلفزيون "السومرية" العراقي عن مصدر أمني قوله إن متظاهرين حاولوا اقتحام قنصلية أنقرة في بغداد احتجاجا على القصف التركي لمدينة دهوك شمال العراق.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر أن "المحتجين حاولوا عبور الخط الأول الأمني باتجاه القنصلية التركية في بغداد، وذلك احتجاجا على القصف التركي الأخير بمحافظة دهوك".

وأظهرت مقاطع مصورة، تدافعا وتشابكا بالأيدي بين المحتجين وأفراد الأمن المنتشرين أمام القنصلية التركية، وأشار الموقع إلى أن المحتجين ما زالوا يحاولون اقتحام القنصلية.

وكان أحد الأماكن السياحية في محافظة دهوك تعرض يوم أمس لقصف مدفعي تركي، خلف عددا من الضحايا.

وقدمت الحكومة العراقية شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، كما قامت باستدعاء السفير التركي في بغداد وأبلغته الإدانة، وسحب القائم بالأعمال العراقية من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.