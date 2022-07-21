شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح بيلعب؟.. تشكيلة ليفربول الرسمية لمواجهة لايبزيج اليوم الودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام بعد قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ولايبزيج الألماني ضمن فعاليات الاستعدادات لمباريات الدوري الألماني والدوري الإنجليزي للموسم الكروى الجديد 2022-2023، في المباراة التي ستبدأ فعالياتها في تمام الساعة السابعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، الثامنة والربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيل ليفربول الرسمي

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عن تشكيلة الريدز لمواجهة لايبزيج في المباراة التي ستقام على ملعب ريد بول أرينا في ألمانيا المواجهة التي ينتظرها عشاق الكرة المصرية والأوروبية في كل مكان خاصة عشاق الدولى المصري محمد صلاح، وجاءت تشكيلة الليفر على النحو التالي: