شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يواجه لايبزيج في مباراة تحضيرية قوية - تشكيل ناري للريدز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق ليفربول الإنجليزي تجهيزاته من أجل بداية الموسم الكروي الجديد 2022-2023 وانطلاقة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ويسعى ليفربول لتعويض نتائج العام الماضي وخسارة كل من لقبي الدوري الإنجليزي ودوري ابطال أوروبا على حساب كل من مانشستر سيتي وريال مدريد على التوالي.

صلاح يقود هجوم ليفربول

ويواجه ليفربول بعد قليل نظيره لايبزيج في مباراة ودية ستشهد مشاركة النجم المصري محمد صلاح بالتشكيل الأساسي للقاء عقب تأكد عدم سفره للمغرب لحفل توزيع جوائز الأفضل.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع بتوقيت القاهرة ويستضيفها ملعب ريد بول أرينا ضمن منافسات الجولة التحضيرية للفريقين قبل بداية الموسم الجديد.

ليفربول

تشكيل ليفربول لمباراة الليلة

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل الريدز لمباراة الليلة وجاء كالآتي:

حراسة المرمى: أدريان.

الدفاع: أرنولد، كوناتى، فان دايك، روبرتسون.

الوسط: فابينيو، كيتا، تياجو.

الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، فيرمينو.

يذكر أن ليفربول قد بدأ جولته التحضيرية بهزيمة قوية أمام نظيره مانشستر يونايتد برباعية نظيفة قبل أن يواجه فريق كريستال بالاس ويفوز عليه بثنائية نظيفة وذلك في المعسكر الذي خاضه الفريق في تايلاند.

مباريات ليفربول القادمة

الجدير بالذكر أن مباراة الليلة ستكون هي المرحلة قبل الأخيرة في تحضيرات ليفربول للموسم الجديد حيث سيواجه الريدز نظيره ريد بول أرينا النمساوي يوم الأربعاء القادم.

ويبدأ ليفربول مبارياته هذا الموسم قبل انطلاق الدوري الإنجليزي بمواجهة نارية أمام مناشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية التي تقام بداية كل موسم قبل انطلاق البريميرليج.

وتقام المباراة يوم 30 من شهر يوليو الجاري على ملعب كينج باور معقل السيتي.

أما عن الدوري الإنجليزي فسيفتتح ليفربول مواجهاته أمام نظيره فولهام يوم السادس من أغسطس المقبل.



يذكر أن النجم المصري محمد صلاح يعد من المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب بالقارة الإفريقية إلا أن فرص النجم ساديو ماني، زميله السابق والمنتقل حديثا لصفوف بايرن ميونخ، هي الأقرب وذلك بعد تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية مع بلاده والوصول بالسنغال لنهائيات كأس العالم التي ستقام هذا العام في قطر.