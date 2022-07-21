انت الان تتابع خبر لهذا السبب.. إعفاء مدير مجاري النجف (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الوائلي بحسب وثيقة وردت للسومرية نيوز، إنه "استناداً الى الصلاحيات المخولة الينا ولمقتضيات المصلحة العامة من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين تقرر إعفاء مدير مديرية مجاري محافظة النجف "المهندس ريسان معيوف فهد" من منصبه".وأضاف، "كما تقرر تكليف "المهندس نزار عبد عباس حاجم العبودي" مديراً للمديرية انفة الذكر".