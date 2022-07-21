انت الان تتابع خبر كاظم الساهر يعلق على القصف التركي في دهوك - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الساهر في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، "ببالغ الأسى والحزن نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة الى أسر ضحايا القصف الصاروخي على منتجع سياحي شمال العراق ونسأل الله أن يمن المصابين والجرحى بالشفاء العاجل".وتابع، "نتمنى أن تكون خاتمة الأحزان والكوارث في عراقنا الحبيب، وإنّا لله وإنّا اليه راجعون".

ويوم أمس، تعرض أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك إلى قصف مدفعي تركي، خلف العديد من الضحايا، ليقدم بعدها العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعاء سفيرها في بغداد وإبلاغه الإدانة، وسحب القائم بالأعمال العراقية من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.