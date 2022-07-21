اشتباكات عنيفة بين المحتجين والقوات الامنية قرب القنصلية التركية (فيديو)

وافاد مصدر امني في حديث لـ الخليج 365، ان "اشتباكات عنيفة وقعت بين القوات الامنية والمحتجين اثناء محاولة الاخيرين اقتحام القنصلية التركية احتجاجا على القصف التركي لمصيف برخ في محافظة دهوك وراح ضحيته عدد من السياح العراقيين".واضاف، انه "وقعت اصابات بين صفوف المحتجين والقوات الامنية نتيجة للاشتباكات".

ويوم أمس، تعرض أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك إلى قصف مدفعي تركي، خلف العديد من الضحايا، ليقدم بعدها العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعاء سفيرها في بغداد وإبلاغه الإدانة، وسحب القائم بالأعمال العراقية من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.

